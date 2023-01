Defesa Civil contabiliza prejuízos em 17 municípios por conta dos temporais e duas prefeituras decretam situação de emergência

O Governo do Estado segue mobilizado atendendo os locais impactados com as fortes chuvas dos últimos dias. Ao menos 17 municípios registraram prejuízos com alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores, destelhamentos e residências destruídas por desmoronamentos de terra.

As cidades impactadas pelos temporais nas últimas 24 horas são: Bom Jesus, Palmitos, Ituporanga, Abelardo Luz, Imbituba, Sangão, Ponte Serrada, Corupá, Bom Jardim da Serra, Guaramirim, Rodeio, Taió, Indaial, Timbó, Benedito Novo, Ascurra e Rio Negrinho.

De acordo com informações das prefeituras há três pessoas desalojadas em Bom Jesus e outros 21 desalojados na cidade de Ituporanga. Duas pessoas estão desaparecidas, uma criança de 1 ano e meio e mais um homem de 50 anos, no município de Rodeio.

As buscas estão sendo feitas com o auxílio de helicóptero e cães farejadores. Foram registradas três mortes em decorrência das tempestades das últimas horas. Um homem de 41 anos, outro de 30 anos e uma criança de 4 anos, todos de Rodeio.

Já foram encaminhadas por duas cidades, para a Defesa Civil do Estado decretos de situação de emergência. São elas: Rio Negrinho e Ascurra. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, caminhões de Timbó e de Blumenau vão ajudar no restabelecimento das cidades afetadas do Vale do Itajaí. São veículos equipados, inclusive com mangueiras, para a limpeza e também mini escavadeiras que darão suporte aos municípios e aos Bombeiros Voluntários.

Durante reunião na Defesa Civil de Santa Catarina nesta quarta-feira (18), o governador Jorginho Mello informou que as estruturas do Governo do Estado estão trabalhando no levantamento dos prejuízos junto às prefeituras e às defesas civis municipais. O governador pediu agilidade nos trâmites burocráticos para ajudar as famílias impactadas o mais rápido possível. “Já falei com os prefeitos para que o Estado possa estar ao lado deles. A situação aqui no nosso estado é séria e exige nossa total atenção. Estamos vigilantes”, ressaltou.

Trecho interditado na BR-470

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que a BR-470/SC está totalmente interditada no km 75,6, em Indaial, após a ruptura de um bueiro. Outras ocorrências foram registradas entre o km 74 e o 88, como queda de árvores e escorregamento de materiais sobre a pista, após as fortes chuvas que atingiram a região. As equipes do DNIT já estão no local e trabalham agora para recuperar a trafegabilidade da rodovia no ponto de ruptura do pavimento, e também na limpeza e na contenção de demais ocorrências.

Como rota alternativa ao ponto de bloqueio em Indaial, o DNIT indica a SC-477 e a SC-110, via Timbó e Rodeio, mas apenas para veículos leves. Já para veículos pesados a rota alternativa é a BR-282.

Serra do Rio do Rastro

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que a rodovia SC-390, trecho da Serra do Rio do Rastro, entre Lauro Müller e São Joaquim, está totalmente interditada por conta de deslizamentos provocados pelas chuvas que ocorreram na região nesta quarta-feira, 18.

Equipes da SIE e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) estão no local para avaliar a situação e garantir a segurança do trecho.

Energia elétrica

A Celesc informa que as redes de distribuição de energia dos municípios de Rodeio e Ascurra ficaram afetadas pela forte tempestade na última terça-feira, 17. Nos primeiros momentos do evento, as equipes destes municípios foram acionadas para iniciar o restabelecimento da energia. Na manhã desta quarta, 18, foram deslocadas mais equipes para dar suporte. No pico do evento, cerca de 5.000 unidades consumidoras ficaram sem energia em Rodeio, e cerca de 3.200 em Ascurra. Na tarde desta quarta, a energia já está restabelecida para mais de 90% das unidades afetadas.

Água

Segundo a Casan, em Rodeio o abastecimento de água foi interrompido para reparos relacionados aos temporais, mas a situação já está normalizada. Em Ascurra está em fase de finalização dos reparos no centro da cidade e a previsão é de normalizar o abastecimento até o começo da noite desta quarta.

Previsão do tempo

Do Extremo Oeste ao Meio-Oeste, sol com pancadas de chuva e trovoada isolada à tarde e noite. Nas demais regiões, chuva no decorrer do dia. Nesta quinta-feira (19), diminui o risco de temporais no Estado.