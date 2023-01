Jorginho Mello cobra conclusão de obras em rodovias federais de Santa Catarina

O governador Jorginho Mello (PL) adiantou com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), as demandas de Santa Catarina que serão apresentadas nesta sexta-feira (27) para o presidente Lula. A principal cobrança diz respeito à conclusão das obras nas rodovias federais em SC, que se arrastam sem prazo de conclusão.

As demandas catarinenses serão apresentadas publicamente nesta sexta, mas Jorginho adiantou que, além da prioridade para as BRs, Santa Catarina leva cobranças por melhorias para os portos e aeroportos catarinenses e a preocupação em reequilibrar as contas do Estado, desenvolvendo um debate de alto nível entre governo estadual e governo federal.

As reivindicações do Sul serão apresentadas em conjunto pelos três governadores da região: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Será uma carta com as três maiores prioridades de cada Estado.

“Todos os governadores então sintonizados em reequilibrar as contas dos Estados, uma preocupação que pode ser resolvida por via política ou via judicial, até porque o Supremo Tribunal Federal já tem julgamentos colocados sobre a legalidade dessas duas leis”, disse o governador sobre as leis complementares 192 e 194, além da urgência para uma reforma tributária.