BR que liga SC e PR terá restrição para veículos pesados durante Carnaval

A BR-376, no trecho próximo à divisa entre Paraná e Santa Catarina, terá restrição no trânsito de veículos pesados durante o período do Carnaval, entre os dias 17 e 22 de fevereiro.

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a rodovia, a medida faz parte de uma operação especial em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para proporcionar melhor fluidez no trecho dos quilômetros 668 e 669, onde houve um deslizamento em novembro.

Durante o período, duas faixas estarão liberadas para cada sentido. Contudo, haverá restrição do tráfego de veículos pesados articulados, como carretas, cegonhas e bitrens do km 648 ao km 682, entre Tijucas do Sul e Guaratuba, no Paraná.

A indicação de retorno com rota alternativa será realizada pela polícia na praça de pedágio de Garuva, no km 1 da BR-101, em Santa Catarina, e no posto da PRF em Tijucas do Sul, no km 662 da BR-376, no Paraná.

Veja como vai funcionar a restrição na BR-376 durante o Carnaval

Sexta-feira, dia 17 | horário proibido: 14h às 22h, no sentido Florianópolis

Sábado, dia 18 | horário proibido: das 6h às 18h, no sentido Florianópolis

Terça-feira, dia 21 | horário proibido: das 10h às 22h, no sentido Curitiba

Quarta-feira, dia 22 | horário proibido: das 6h às 14h, no sentido Curitiba

As obras seguem no trecho para recompor a encosta e recuperar a cortina de concreto a fim de restabelecer as três faixas em cada sentido.