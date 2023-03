SC tem 28 mil pessoas excluídas do Bolsa Família após revisão de cadastro

Programa também teve 14 mil novas concessões, a beneficiários que não vinham sendo alcançados.

Santa Catarina teve 14,2 mil novas concessões e 28,6 mil exclusões de beneficiários do Bolsa Família. Os números por estados foram anunciados no fim da última semana pelo Ministério do Desenvolvimento Social, como parte de uma reformulação do programa.

A proporção de entradas e saídas do Bolsa Família no Estado corresponde à registrada em todo o país. No Brasil, o governo federal incluiu 694 mil novos beneficiários e excluiu 1,4 milhão de pessoas.

A revisão do cadastro busca retirar do programa beneficiários ou famílias que não atendam aos critérios da ação de transferência de renda. Já as novas concessões são para pessoas que cumprem os requisitos, mas não vinham sendo alcançadas pelo programa. Serviços de busca ativa feitos pelo governo foram utilizados para encontrar esses beneficiários.

SC foi o estado com o menor número de exclusões de beneficiários da região Sul e o segundo menor quando consideradas as regiões Sul e Sudeste — apenas o Espírito Santo, com 25 mil cancelamentos, teve número menor de pessoas retiradas do programa.

Os trabalhos de revisão do cadastro devem continuar nos próximos meses. Até o fim do ano, o governo espera revisar o cadastro de 5 milhões de famílias que se declaram unipessoais (formadas por apenas uma pessoa) e que recebem o Bolsa Família. A revisão vai ocorrer de março e dezembro, com convocação das pessoas e campanhas para a população.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a medida provisória que prevê novas regras para o Bolsa Família. Entre as novidades, está o acréscimo de R$ 50 por dependente entre 7 e 18 anos e a garantia do pagamento de R$ 600 às famílias. O benefício começará a ser pago a partir de 20 de março.

Com informações NSC Total