Celesc realiza leilão de veículos com lances a partir de R$ 3,5 mil

A Celesc realizará no dia 16 de março mais um leilão de veículos da companhia. Serão disponibilizados 16 novos veículos, incluindo carros, furgões e picapes. Os lances iniciais variam de R$ 3,5 mil a R$ 25 mil.

A participação é pelo site Só Leilões, onde é preciso fazer um cadastro e enviar a proposta. O encerramento da disputa final de preços será a partir das 10h15 do dia 16 de março. O edital está disponível aqui.

A Celesc já arrecadou mais de R$ 1,4 milhão em quatro leilões realizados em 2022 e R$ 229 mil em um leilão feito em janeiro deste ano. Pelo menos outros cinco leilões estão previstos para acontecer ainda em 2023.

O supervisor de Alienações de Bens da Celesc, Lauro Fernando Lacerda Junior, destaca que a venda dos veículos por meio de leilão público permite alcançar um número maior de interessados. “Os recursos provenientes da alienação dos bens são imediatamente destinados para aplicação no serviço público de distribuição de energia elétrica, ou seja, são revertidos em obras e benfeitorias que beneficiam clientes e empregados”, diz.

Quem pode participar

Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas, com documento de identidade e CPF ou CNPJ. Para comprovação, basta anexar a documentação no site. Após aprovado o cadastro, que deverá ser realizado até uma hora antes do início da sessão pública eletrônica de encerramento do leilão, o interessado receberá um aviso por e-mail e estará apto a participar da disputa.

A visitação dos veículos também será permitida entre os dias 13 e 15 de março, das 9 às 11h45 e das 14 às 17 horas, na Resgate Imediato, localizada nas margens da BR-282, no bairro Jaqueira, em Palhoça.

O edital também informa as condições de pagamento e detalhes sobre as transferências documentais, entre outros