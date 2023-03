Incêndio em indústria química emite fumaça tóxica em Xanxerê

Corpo de Bombeiros alerta para que pessoas evitem se aproximar do local, que fica no Distrito Industrial da cidade. Não há informações sobre vítimas.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria química na cidade de Xanxerê (SC), a cerca de 500 km de Florianópolis, na manhã deste domingo 11.

As informações iniciais são de que não há vítimas. Os bombeiros foram acionados por volta das 11h30 para combater o incêndio no estabelecimento comercial…. –

A corporação alerta para a emissão de fumaça altamente química. Ainda não há detalhes sobre quais substâncias estariam sendo consumidos pelas chamas, mas os bombeiros pedem que as pessoas evitem o local.

“Estamos com uma ocorrência de incêndio numa indústria que utiliza produtos químicos. [Pedimos] para que as pessoas não se aproximem do local porque como se trata de um incêndio químico há presença de muita fumaça tóxica. Não se dirijam até o local até que a situação esteja controlada. É um incêndio altamente tóxico”.

O local fica na Rua Carlos Emilio Hacker, em Linha São Sebastião. Vídeos feitos no local mostram uma grande quantidade de fumaça preta.

Com informações: G1