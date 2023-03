SC é o 6º Estado com mais mortes por choque elétrico no país; veja como se proteger

Santa Catarina é o 6º Estado com mais mortes por choque elétrico no país, com 33 registros em 2022, segundo dados Anuário Brasileiro de Conscientização para os Perigos da Eletricidade da Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade).

Segundo o levantamento, a maior parte é resultado de fatalidades que poderiam ser evitadas por meio de cuidados simples durante o uso de equipamentos eletrodomésticos.

Em todo o país, prevalecem as mortes ocorridas em redes aéreas de distribuição (262 casos) e dentro de casa (149). As maiores vítimas são os adultos: foram 160 mortes de pessoas entre 31 e 40 anos, e 127 de pessoas entre 41 e 50 anos. Houve 55 mortes de crianças e adolescentes entre 0 e 15 anos em 2022.

Celesc lança campanha

A Celesc lançou, na últia segunda-feira (13), uma campanha de conscientização para a prevenção de acidentes com a rede de energia.

“Para evitar acidentes, é importante ficar de olho em certos hábitos do dia a dia”, diz o gerente do Departamento de Segurança, Saúde e Bem-estar da companhia, Ricardo Furlanetto. “A eletricidade não tem cheiro, não tem cor e pode ser fatal se não for tratada de forma segura.”

O gerente reforça que o cuidado precisa ser redobrado quando se utiliza equipamentos como andaimes, escadas, vergalhões, trilhos de cortinas ou materiais metálicos próximos à rede elétrica. “Um simples contato com um fio energizado pode ser fatal”, afirma.

Aparelhos com maior potência, como ar-condicionado, chuveiro elétrico e micro-ondas têm circuito próprio, para evitar acidentes, mas é importante dimensionar as tomadas corretas para cada tipo de aparelho.

Para o engenheiro de Segurança do Trabalho da Celesc, Fábio Rafaelli, “as casas precisam ter um projeto elétrico, o que facilita a manutenção e até a avaliação para o acréscimo de consumo na mesma rede”. Ele ressalta que qualquer serviço elétrico seja feito por um eletricista especializado para evitar que haja problemas com a corrente elétrica.

Em caso de necessidade de qualquer manutenção na rede elétrica, Rafaelli pontua que é importante que o disjuntor da residência seja desligado para evitar acidentes.

Alerta com vegetação na rede

Em um Estado com regiões onde há forte presença de áreas de reflorestamento de eucaliptos e pinus, os perigos e danos provocados pela vegetação na rede elétrica são motivo de alerta.

A Celesc afirma que reforça os trabalhos de limpeza e poda dessas áreas, mas o problema continua sendo a principal causa das interrupções de energia no território catarinense.

A poda e roçada das áreas públicas dentro das faixas de segurança (15 metros de cada lado) são de competência da distribuidora de energia, e o destino correto do material cortado é de responsabilidade das administrações municipais.

Já a poda da vegetação em área particular é dever do proprietário. Dessa forma, ao perceber que os galhos estão crescendo muito, o dono do imóvel ou representante deve providenciar a poda preventiva.

O serviço deve ser realizado por pessoa habilitada e equipada de forma segura. Caso haja interrupção no fornecimento de energia motivado por vegetação em propriedade particular, o acesso da distribuidora ao local é permitido, mesmo sem prévio aviso ou anuência do proprietário.

Veja algumas dicas para prevenção contra acidentes

A Celesc deve ser informada quando houver corte de árvores de grande porte próximas à rede elétrica. Apenas equipe especializada e autorizada pela prefeitura pode executar o serviço;

Caso um fio se rompa e caia, deve-se considerar que ele está energizado todo o tempo, isolar a área e não permitir que ninguém se aproxime. O proprietário também deve pedir auxílio à Celesc pelo telefone 0800 048 0196.

O cuidado com a operação de máquinas agrícolas também é de extrema importância. Sempre que forem realizados serviços próximos à rede elétrica, deve-se verificar se não há possibilidade de encostar alguma parte móvel da máquina nos fios da rede elétrica.

As queimadas nas proximidades da rede também são definitivamente perigosas e não devem ocorrer. Mesmo que o fogo não atinja diretamente postes ou torres, o calor pode provocar curtos-circuitos.

O proprietário da área de reflorestamento pode sofrer ações judiciais por descumprimento da lei, podendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros e à Celesc.

Segurança em ambientes externos