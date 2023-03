Continuam as buscas pelos dois trabalhadores desaparecidos enquanto trabalhavam em represa em Santa Catarina

As buscas pelos dois homens de 40 e 42 anos que desapareceram na cachoeira enquanto realizavam trabalhos em uma represa continua nesta sexta-feira, 24.

Por volta do meio-dia desta quinta-feira, 23, os Bombeiros Voluntários de Jaguaruna foram acionados para uma ocorrência em uma cachoeira em Treze de Maio, onde dois trabalhadores, sendo um de 40 anos e o outro de 42 anos foram realizar um trabalho em uma represa e desapareceram.

Por conta do grande volume de água causado pelas fortes chuvas do dia anterior dificultou as buscas pelos desaparecidos.

A equipe de resgate iniciou as buscas com o cão coordenado pelo bombeiro Júlio, onde a indicação do cão se dava até as águas da represa, com auxílio de um popular, conhecido como Dão que forneceu imagens de um Drone e o sobrevoo do helicóptero da equipe aeromédica do Saer/Sarasul.