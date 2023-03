Em Curitibanos, Jorginho Mello acompanha inauguração do Centro de Imagens do Hospital Hélio Anjos Ortiz

Em agenda pelos municípios do Oeste catarinense, o governador Jorginho Mello, ao lado da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto e demais autoridades, acompanhou, em Curitibanos, a inauguração do Centro de Imagens do Hospital Hélio Anjos Ortiz. Com o novo serviço, a unidade atenderá pacientes da região que antes precisavam recorrer a municípios mais distantes.

No evento, o governador destacou a importância do serviço para a região. “O sentido do nosso trabalho são as pessoas, é dar o que elas precisam. A prioridade dessa gestão é melhorar a saúde dos catarinenses. Tudo o que estiver ao nosso alcance nós vamos fazer”, disse Jorginho Mello.

O Centro de Diagnóstico por Imagem do hospital atenderá os municípios da Associação de Municípios da Região do Contestado (AMURC), entre eles: Curitibanos, São Cristóvão do Sul, Ponte Alta do Norte, Frei Rogério, Santa Cecilia e também Brunópolis, Monte Carlo e Lebon Régis.

Emendas

O Centro de Diagnóstico por Imagem do hospital Hélio Anjos Ortiz de Curitibanos conta com recursos de emendas do governador e da secretária de Saúde, quando ainda exerciam os mandatos de senador e deputada federal. Juntos, os dois destinaram R$ 1,35 milhão para a implantação do serviço. O deputado estadual Nilso Berlanda também destinou recursos, por meio de emenda parlamentar, da ordem de R$ 406 mil.

Por: Secomfran