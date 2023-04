Páscoa 2023: como ficam os serviços do Governo do Estado durante o feriado

Em função da celebração da Páscoa, algumas atividades do Executivo estadual terão alterações no horário de funcionamento no período de quinta-feira, 06 de abril a domingo, 09 de abril. O atendimento dos serviços públicos considerados essenciais está mantido normalmente.

Como ficarão os serviços

Segurança Pública

A Polícia Militar de Santa Catarina, estará à disposição com efetivo operacional nas ruas, atendendo aos chamados pelo 190 e pelo aplicativo PMSC Cidadão, disponível para Android e IOS. Seja morador de Santa Catarina seja turista, basta preencher um cadastro e você poderá indicar exatamente o local onde precisa da Polícia Militar.



O Corpo de Bombeiros Militar segue em plantão 24h e normalmente com as equipes em todo o estado. Em caso de emergência a população pode acionar o CBMSC pelo telefone 193.

Polícia Civil de Santa Catarina pode ser acessada 24 horas por meio da Delegacia Virtual (pc.sc.gov.br) ou nas Centrais de Plantão de Polícia (CPP). Denúncias poderão ser encaminhadas para o 181

Defesa Civil

A Secretária da Proteção e Defesa Civil administrativo cumprirá expediente no dia 06/04 das 08:00h até 12:00h, ficando em estado de atenção em razão de eventos adversos que possam vir a acontecer nos demais dias. As Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil (Coredecs) estarão em estado de atenção nos dias do feriado não cumprindo expediente na quinta-feira.

Ao longo do Feriadão da Semana Santa, o Centro Integrado de Operações (CIOP) estará funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana (para emitir alertas – se necessário – e chamar atenção para qualquer evento adverso). Dessa maneira, caso ocorra algum desastre, integrantes da Defesa Civil de Santa Catarina serão acionados para atuar e agir.

Saúde



Todas as emergências dos hospitais públicos do Estado estarão funcionando normalmente nesse período.



Hemosc



O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC) informa que no dia 07, 08 e 09/04 estará fechado para atendimento externo. Saiba mais sobre o funcionamento do Hemosc em www.hemosc.org.br

Educação

As aulas na rede estadual foram canceladas na quinta-feira apenas em Blumenau. A orientação da Secretaria da Educação (SED) é que, em outros municípios, os responsáveis entrem em contato com as unidades escolares.

Cidasc

Estarão funcionando os serviços considerados essenciais, tais como: Postos Fixos de Fiscalização (Barreiras Sanitárias), emissão de GTA´s, atendimento de comunicação de doenças de notificação obrigatória, bem como outros serviços que o/a gestor/a entender necessário o funcionamento. Estes serão mantidos por meio de plantão ou de escala de serviço.

Celesc

A Celesc informa que as lojas de todo estado estarão fechadas na sexta-feira (07).

Lembrando que, os serviços essenciais serão mantidos. Em caso de emergência, entrar em contato através do 0800 048 0196, site da Celesc ou pelo aplicativo.

Procon

O Procon funciona normalmente até quarta e retorna na segunda-feira, seguindo o decreto do Governo do Estado.

Fazenda



A Secretaria de Estado da Fazenda informa que as gerências regionais e a Central de Atendimento Fazendária (CAF) estarão fechadas entre os dias 6 e 9 de abril. O atendimento ao público volta no dia 10 de abril.

Jucesc



A Jucesc possui o sistema 100% digital e funciona todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados.

Horários FCC – Páscoa



Nesta semana, os espaços culturais administrados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) estarão com horários especiais de funcionamento devido ao feriado de Páscoa. O expediente administrativo na FCC fica suspenso na quinta e sexta-feira (6 e 7/4), retornando na segunda-feira (10).



Durante o período, o Centro Integrado de Cultura (CIC) estará aberto normalmente, com espetáculos, exposições e sessão de cinema infantil no sábado. O Teatro Ademir Rosa, também no CIC, tem espetáculos previstos na quinta, no sábado e no domingo. O Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), no centro de Florianópolis, está com programação na sexta-feira.



O Museu Histórico de Santa Catarina, no centro da capital, estará funcionando em todos os dias, exceto domingo, quando já fica fechado normalmente. Na quinta-feira, abre das 10h às 18h; na sexta-feira abrirá em horário de feriado, das 10h às 14h, mesmo horário de sábado. Também a Casa de Campo do Governador Hercílio Luz, em Rancho Queimado, só estará fechada no domingo, mas aberta nos demais dias normalmente.



Estarão fechados na sexta-feira e no domingo, mas abertos nos demais dias, a Casa da Alfândega, em Florianópolis; e o Museu Etnográfico Casa dos Açores, em Biguaçu. Fecham na quinta e reabrem somente na segunda-feira em horário normal a Biblioteca de Arte e Cultura do CIC e a Biblioteca Pública de Santa Catarina.

IMA



Durante a Páscoa, os visitantes dos parques estaduais devem ficar atentos aos horários de funcionamento destes locais.

Parque Estadual Fritz Plaumann

Quinta (6) a Domingo (09): aberto para visitação das 9h às 17h.

Parque Estadual das Araucárias

Quinta-feira(06) e Sábado (08): aberto para visitação das 9h às 17h.

Sexta-feira (07) e Domingo (09): Fechado

Parque Estadual Rio Canoas

Quinta-feira(06), Sábado (08) e Domingo (09): aberto para visitação das 9h às 17h.

Sexta-feira (07): Fechado

Parque Estadual do Rio Vermelho

Quinta-feira(06) a Domingo (09): aberto para visitação das 10h30m às 16h

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro

Quinta-feira(06), Sábado (08) e Domingo (09): aberto para visitação das 9h às 17h.

Sexta-feira (07): Fechado

Parque Estadual da Serra Furada

Obrigatório agendamento prévio com condutores cadastrados para visitação de trilha.

Quinta-feira(06) a Domingo (09): aberto para visitação das 8h às 17h.

Reforçamos que o agendamento de visitas às Unidades é realizado somente de forma on-line pelo site do IMA.

Comunicação



A Secretaria de Estado da Comunicação estará de plantão para atendimento à imprensa, atualização do Portal de notícias e das redes sociais do governo.

Fonte: Secom