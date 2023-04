Direção da creche Cantinho Bom Pastor pede ajuda para retomar as atividades

Na manhã desta terça-feira (11), a direção da Creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, se reuniu com autoridades municipais e estaduais. As aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (17) e a unidade pediu ajuda para garantir a segurança de todos no local.

Comandante do 10º BPM falou que, desde segunda-feira (10), rondas estão sendo realizadas nas escolas de Blumenau e de outros municípios para intensificar a segurança nos locais. A Polícia Militar lembrou de outros programas que servem para prevenir esse tipo de ataque, como a Rede de Segurança Escolar.

A Secretaria de Desenvolvimento Social relatou que o município está oferecendo suporte psicológico e emocional para todos os que precisarem de ajuda.