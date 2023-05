Cidasc celebra o mês da Promoção da Saúde dos Animais de Produção com ações no estado

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), por meio dos departamentos estaduais e regionais, promoverá uma programação diversificada durante todo o mês de maio, com ações voltadas à Promoção da Saúde dos Animais de Produção, previstas em lei.

O secretário da Agricultura, Valdir Colatto, e a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, abrirão o mês com uma live no Instagram da companhia, no dia 2, terça-feira, às 15h, sobre a importância do trabalho da Cidasc na promoção da saúde pública e na garantia da qualidade e sanidade dos produtos de origem animal.

Segundo o secretário da Agricultura, Valdir Colatto, “ações como estas de promoção da saúde dos animais de produção são fundamentais, para conseguirmos com a participação da comunidade promover a detecção precoce de doenças, bem como reduzir os impactos negativos, sociais e econômicos, que essas doenças poderiam causar”, declara.

A presidente da Cidasc, Celles reforça que a lei tem por objetivo sensibilizar a sociedade catarinense sobre a responsabilidade compartilhada, além de reafirmar para a sociedade a importância do agronegócio para a economia de Santa Catarina. “Precisamos levar a toda sociedade catarinense os benefícios que a condição sanitária de área livre para febre aftosa, sem vacinação, além da área livre de peste suína clássica, não só para a vida do produtor rural, como também para as pessoas que vivem nas cidades”, destaca Celles.

Até o fim de maio as unidades regionais da Cidasc realizarão atividades de educação continuada como: palestras técnicas; entrevistas em rádios com orientações voltadas aos produtores rurais, profissionais das agroindústrias e estudantes das universidades catarinenses; fórum e lives.

Para fechar a programação, no dia 30 de maio, às 9h, a Cidasc promoverá o Fórum Anual de Febre Aftosa, com transmissão ao vivo, pelo YouTube, e salas de transmissão distribuídas pelo Estado. O evento é voltado para toda a sociedade, tanto para as pessoas ligadas ao agro, quanto para o público leigo.

Os interessados em acompanhar a programação do mês da Saúde dos Animais de Produção podem acessar as redes sociais da Cidasc, para ter acesso à programação gratuita.

Lei Estadual n.º 18.484, de 11 de agosto de 2022

Fica instituído o mês de maio, como aquele dedicado às ações de promoção da saúde dos animais de produção em Santa Catarina, com ênfase na conscientização sobre as Doenças de Notificação Compulsória (DNC).

Por Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc