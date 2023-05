Governo de Santa Catarina está autorizado pela Justiça a trazer de volta o menino N.A.G

Decisão do Juizado da Infância de São Paulo em julgamento do caso do menino N. A. G., determinou a transferência da criança, na próxima segunda-feira, 15, para um acolhimento em São José. O processo também será remetido para Santa Catarina, informou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

“Ele vai voltar pra SC! Estar aqui, mais próximo, permitirá maior acolhimento e apoio do Governo do Estado. É uma ótima notícia para fecharmos a semana!”, comemorou o governador Jorginho Mello.

O Governo do Estado, por meio do secretário de Segurança Pública, Paulo Cezar Ramos de Oliveira, entrou em contato com a promotora de Justiça Caroline Moreira Suzin, da Promotoria que será responsável pelo acompanhamento do processo, colocou uma aeronave e equipe especializada, para o traslado da criança.

Pela magistrada Ana Cristina Borba Alves, do TJSC, foi providenciado o acompanhamento de uma Oficial da Infância e da Juventude, com formação e habilidade para situações desta natureza, para que a transferência ocorra da melhor forma possível, de modo a preservar o bem estar de N.

“O processo correrá em segredo de justiça, e respeitará os trâmites legais respectivos para situações desta natureza”, explica nota oficial do Núcleo de Comunicação Institucional (NCI) do TJSC.

Por Secom