Caminhoneiro fica preso às ferragens após tombar com caminhão carregado de madeira no Oeste de Santa Catarina

Duas pessoas ficaram feridas em um tombamento de um caminhão carregado de madeira na SC-155, em Xavantina, no Oeste Catarinense, por volta das 19h desta sexta-feira (02). O caminhoneiro ficou preso às ferragens do caminhão.

O Corpo de Bombeiros Militar de Seara conseguiu afastar a barra de direção que prendia o motorista, que conseguiu sair da cabine do caminhão. Ele sofreu um corte no antebraço esquerdo e precisou de um curativo compressivo.

A passageira foi encontrada deitada sobre a via e relatou dores pelo corpo. Ela sofreu uma escoriação no dedo da mão e no joelho esquerdo. Ela estava com sinais vitais estáveis.

As vítimas foram colocadas em maca e encaminhadas ao Hospital São Roque para avaliação médica.

A pista recebeu uma camada de serragem por conta do óleo que caiu sobre a pista.