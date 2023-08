As imagens mostram pedras de gelo da metade do tamanho de uma bola de tênis.

A chuva de granizo já está virando rotina na vida dos catarinenses. Depois de cidades da Serra Catarinense e a da Capital registrarem o granizo na terça-feira (23), o Sul do Estado teve o fenômeno nessa quarta-feira (28). Imagens mostram grandes pedras de gelo que ocorrem durante a precipitação de granizo nas cidades de Sombrio, São João do Sul e Santa Rosa do Sul.