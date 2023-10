Prefeito de Blumenau fala sobre a suspensão da Okotberfest

A Prefeitura de Blumenau decidiu suspender a 38ª Oktoberfest, a partir desta sexta-feira (06) até segunda-feira (09), em virtude das chuvas intensas que assolam a região.

Nesta quinta-feira (05), ainda haverá festa nos pavilhões da Vila Germânica. Acompanhe a ‘live’ do Prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, sobre o tema:

O Secretário de Turismo de Blumenau, Marcelo Greuel, divulgou uma nota para os patrocinadores da festa confirmando as informações acima.

“Para que todos entendam, a cota de enchente na Vila Germânica é de aproximadamente 11m, com expectativa de o Rio Itajaí-Açú alcançar entre 11m até 13m. Por isso, tomamos a decisão de suspender a Oktoberfest Blumenau nesta sexta (06/10), sábado (07/10), domingo (08/10) e segunda (09/10); nesta quinta-feira (05/10) a festa ocorre normalmente. Caso não tenhamos impactos ao evento, retornará normalmente já no começo da próxima semana; caso as águas atinjam a Vila Germânica, nossas equipes empreenderão todos os esforços para executar toda a limpeza do local e remobilização da infraestrutura, garantindo a reabertura da festa, se possível, antes da véspera de feriado da próxima semana”, informou.

Ele ainda ressalta que para diminuir eventuais prejuízos aos envolvidos no evento, a administração irá estender a realização da festa, que terminaria em 22/10, para 29/10 (domingo seguinte).