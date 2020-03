Coronavírus – Aumenta para 68 os casos de Covid-19 em Santa Catarina

Santa Catarina tem 68 casos confirmados e 410 suspeitos do novo coronavírus, conforme o boletim divulgado pelo governador Carlos Moisés na noite deste domingo, 22.

Os municípios com casos confirmados (por localidade de notificação) são: Florianópolis (10), Braço do Norte (7), Itajaí (7), Criciúma (7), Tubarão (6), Balneário Camboriú (6), Blumenau (6), Joinville (4), Rancho Queimado (2), Imbituba (2), Chapecó (2), São José (3), Jaguaruna (1), Jaraguá do Sul (1), Navegantes (1), Pomerode (1), Lages (1) e Gravatal (1).