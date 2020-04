Resultou negativo o teste de senhora que morreu em centro de triagem – São Joaquim zera o caso de suspeitos de COVID-19

Chegou no final da tarde deste domingo o resultado das duas senhoras que faleceram no centro de triagem na cidade de Lages. Um dos casos suspeitos era de São Joaquim em que uma senhora de 65 anos, ela havia efetuado o teste logo após o falecimento com sintomas compatíveis a Sars-Cov-2.

O Prefeito da cidade de Lages Antônio Ceron, divulgou neste domingo (19) pelo Facebook da Prefeitura de Lages, o resultado do exame das idosas que faleceram no dia 17 de abril, durante a madrugada no Centro de Triagem, montado no Pronto Atendimento Tito Bianchini. As pacientes, uma de Lages e outra de São Joaquim, deram negativo para Coronavírus.

As informações foram confirmadas pela imprensa lageana e pela Secretaria de saúde de São Joaquim que recebeu o resultado por email.

Os Números de São Joaquim:

Casos monitorados – 36

Casos suspeitos – 0

Casos descartados – 3

Casos confirmados – 0