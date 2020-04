São Joaquim continua com a vacinação contra GRIPE no estilo DRIVE THRU

Nesta terça-feira (28) a cidade de São Joaquim dará prosseguimento a campanha da vacinação contra a gripe H1n1, sendo que o município recebeu mais doses de vacina em uma campanha que foi antecipada devido a Pandemia do Coronavírus.

A partir desta terça-feira (28) os Postos de Saúde do Centro 2 (Próximo ao Mercado Nunes), CAIC e Jardim Bandeira estarão atuando com a vacinação no modelo DRIVE THRU (modelo adotado para que as pessoas recebam a vacina sem precisar sair do carro).

Será aplicado as doses da vacina trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e vírus do tipo B.

De acordo com a Secretaria de Saúde de São Joaquim, serão vacinados nesta fase ps Profissionais das forças de segurança salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

#Comparecer portando documento com foto (ex: identidade, carteira de motorista, ou outro documento oficial).

#Não será necessário cartão do SUS.

#Procure o ESF mais próximo da sua residência – opções:

ESF Araucária – Centro (Em frente ao Mercado Nunes).

ESF Girassol – Jardim Bandeira.

ESF Raio de Sol – CAIC.

Horário de atendimento nos ESFs:

09:00 às 11:30

13:30 às 16:30

Ou enquanto durar a vacina.