Sobe para 11 o número de positivados por COVID-19 em São Joaquim

Na última atualização feita pela Secretaria de Saúde de São Joaquim, foi apresentado mais um caso positivado de COVID-19 no município, passando agora para o 11 o número de pessoas que contraíram o Coronavírus.

Ainda de acordo com as informações repassadas pela Secretaria de Saúde, o novo caso relatado nesta quinta-feira (18) se trata de um parente domiciliar (marido) da paciente de ontem que também testou positivo em um laboratório particular. Ambos se recuperam em isolamento domiciliar no centro de São Joaquim.

Primeiro caso grave recuperado

Foi comemorado nesta última quarta (17), sob aplausos e felicitações da equipe de médicos e enfermeiros do Hospital Tereza Ramos em Lages, a saída do senhor de 64 anos, de São Joaquim, que recebeu alta hospitalar após ficar mais de 31 dias internado em estado considerado grave.

Ele foi o primeiro caso de São Joaquim e o caso mais grave da Serra Catarinense. Hoje ele está internado no Hospital Sagrado Coração de Jesus, em São Joaquim, recebendo apenas soros e vitaminas para se fortalecer após o duro combate que travou contra o COVID-19.