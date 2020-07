ALERTA! Número sobe ainda mais e São Joaquim chega a 22 casos de COVID-19

A cidade de São Joaquim deve ficar em alerta máximo depois do maior pico de casos positivados de coronavírus que se estendeu nesses últimos dias.

A Secretaria de Saúde de São Joaquim confirmou, na tarde desta última segunda (13) o expressivo número de *22 pessoas* confirmadas com o COVID-19 no município, em uma projeção que só tende a aumentar cada vez mais e de forma exponencial.

Essas pessoas obtiveram resultado positivo para o coronavírus após terem efetuado os testes em laboratórios particulares e através de análises recolhidas e testadas pela Secretaria de Saúde.

Dentre os novos casos estão 04 mulheres com idades de 41 a 81 anos e 3 homens com idades de 44 a 56 anos, moradores do centro da cidade e dos Bairros Jardim Bandeira e Bela Vista.

A Secretaria de Saúde ainda monitora outras 70 pessoas que seguem o acompanhamento constante dos profissionais da Saúde. São Joaquim tem o registro de 1 pessoa internada na UTI do Hospital Tereza Ramos (em Lages). Desses 22 casos positivados importa a ressaltar que 12 pessoas já estão recuperadas e 09 seguem em isolamento domiciliar.

Eis os números de São Joaquim:

Cuide-se

Para evitar a propagação da COVID-19:

– Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou um gel à base de álcool.

– Mantenha uma distância segura de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando.

– Não toque nos olhos, no nariz ou na boca com as mãos sujas.

– Quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o cotovelo dobrado ou um tecido.

– Fique em casa se você se sentir indisposto.

– Se você tiver febre, tosse e dificuldade para respirar, procure assistência médica. Ligue antes de sair.

– Evite ir desnecessariamente à clínicas ou hospitais para permitir que os sistemas de saúde operem com mais eficiência, protegendo você e as outras pessoas.

– Use máscaras de proteção adequadamente.

– Verifique sua temperatura regularmente.

– Evite grandes multidões, aglomerações em mercados, bares, lojas, ruas, bancos e etc.

#covid19 #coronavirus #serrasc #saudesc #saude