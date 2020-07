Dados de ocupação de leitos dos hospitais de Lages incluindo pacientes de outros municípios

Atualização em tempo real. Na relação complementar estão os dados de toda a região da Serra catarinense. Número de pacientes internados leva em conta casos suspeitos e confirmados em UTI ou em leito ala Covid.

LEITOS DOS HOSPITAIS INCLUINDO PACIENTES DE OUTROS MUNICÍPIOS

HMTR UTI COVID – 09 leitos COVID: 09 pacientes

1 de Anita Garibaldi, CONFIRMADO

1 de Balneário Camboriú, CONFIRMADO

1 de Rio Rufino, CONFIRMADO

1 de Lages, CONFIRMADO

1 de Braço do Norte, SUSPEITO

1 de Urubici, SUSPEITO

3 de Lages, SUSPEITOS

HMTR Clínicos COVID – 49 leitos COVID: 14 pacientes (houve ampliação para atender a demanda)

7 de Lages, CONFIRMADOS

1 de São José do Cerrito, SUSPEITO

6 de Lages, SUSPEITOS

HNSP UTI COVID – 10 leitos COVID: 08 pacientes

1 de Lages, CONFIRMADO

1 de São Joaquim, SUSPEITO

6 de Lages, SUSPEITOS

HNSP Clínicos COVID – 20 leitos COVID: 05 pacientes

1 de Lages, CONFIRMADO

4 de Lages, SUSPEITOS

HISB UTI COVID – 05 leitos COVID: 00 paciente

Zero

HISB Clínicos COVID – 30 leitos COVID: 02 pacientes

1 de Lages, CONFIRMADO

1 de Lages, SUSPEITO

111 casos aguardando resultados do Laboratório Central do Governo do Estado (Lacen)

Total de internados nos hospitais em Lages, entre suspeitos e confirmados, de todos os municípios: 39 pacientes (leitos comuns e UTI)

Ocupação de leitos de UTI adulto da Serra Catarinense = 95%.

Se puder fique em casa, evite aglomerações , use sempre máscara e álcool gel.

Foto capa demonstrativa da internet

FONTE: Secretaria da Saúde de Lages, com base no sistema de internações