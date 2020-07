São Joaquim registra primeiro óbito de paciente positivada por COVID-19

São Joaquim teve uma notícia triste no final da manhã deste domingo (19), quando uma senhora, de cerca de 60 anos, que sofria de diabetes e obesidade teve uma insuficiência respiratória no interior de São Joaquim, localidade do Boava.

Ela foi encaminhada por familiares para o Hospital Sagrado Coração de Jesus com insuficiência respiratória, porém no caminho teve uma parada cardíaca.

No hospital a equipe tentou uma reanimação, mas ela não resistiu. Durante o processo foi colhido um exame e no teste rápido ela testou positivo para COVID-19, sendo então o primeiro óbito por Coronavírus no município de São Joaquim.

O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes fez um pronunciamento logo após o acontecido: