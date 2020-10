Dicas de cuidados que todo idoso deveria ter com a saúde durante o verão

Devido às altas temperaturas, é necessário redobrar a atenção em alguns pontos, principalmente com as pessoas da terceira idade

Mesmo ainda na primavera, os brasileiros já têm enfrentado temperaturas altíssimas e a perspectiva é que o verão também não seja fácil. E não é à toa essa previsão: 2020 tem registrado índices recordes de temperaturas elevadas, o que pode levar este ano ao patamar de mais quente da história. Por conta disso, é preciso redobrar o cuidado e a atenção com a saúde, principalmente daqueles que possuem uma fragilidade física maior, como os idosos.

Uma das principais preocupações é que com o envelhecimento, a composição corpórea sofre alterações e isso faz com que pessoas de mais idade tenham maior dificuldade de manter a temperatura corporal – enquanto um jovem adulto tem 60% de água no corpo, o idoso tem apenas 40%.

Para Artur Hipólito, sócio-diretor da Home Angels, maior rede de franquia de cuidadores de idosos da América Latina, é preciso cautela e cuidados redobrados com a saúde dos idosos, principalmente nos dias mais quentes e secos. “As alterações fisiológicas próprias da idade já deixam o idoso mais propenso a sofrer com as complicações do calor excessivo, como a desidratação e hipertermia. É preciso que o cuidador ou os familiares estejam atentos aos pequenos detalhes, que, no final das contas, farão toda a diferença para que a pessoa assistida tenha mais conforto durante esse período”, explica.

Abaixo, o profissional listou algumas dicas valiosas que podem ajudar a tornar os próximos dias mais tranquilos para os idosos. Confira:

1- Hidratação: é muito importante que o cuidador responsável pelo idoso estimule a ingestão de água, mesmo que em poucas quantidades durante o dia. A ideia é se manter hidratado por mais tempo, já que o verão, no Brasil, vem acompanhado do tempo seco. Evite bebidas que tenham efeito diurético e que podem ajudar na desidratação, como as que contêm álcool e cafeína.

2- Cremes hidratantes: abuse de cremes corporais, seja após o banho ou quando achar necessário. Na terceira idade, é comum que haja uma queda na produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, que, somado a diminuição das funções das glândulas sudoríparas, deixa a pele do idoso ainda mais frágil. A consequência é um risco maior de ressecamento e feridas, ocasionadas por simples coceiras, por exemplo.

3- Alimentação balanceada: opte por alimentos leves que facilitem a digestão e deem energia. Prefira legumes, verduras e frutas que possuam grande quantidade de água, como a melancia, pois isso ajudará a manter a hidratação do corpo.

4- Evite exposição ao sol e aposte no uso de roupas leves: os horários de segurança para se expor ao sol é até as 10 horas e depois das 16 horas. Neste intervalo, garanta que o assistido esteja em um ambiente fresco e arejado, com roupas de tecido leves, confortáveis e claras, de preferência.

5- Nunca dispense o uso de acessórios: óculos de sol, bonés ou chapéus devem ser utilizados com frequência e nunca esquecer do protetor solar, que deve possuir um fator recomendado por um especialista.

Sobre a Home Angels

A Home Angels surgiu em 2009 da união de ideias dos empresários Artur Hipólito e Marco Imperador. Os sócios perceberam que, com o aumento gradual da expectativa de vida da população brasileira, havia um mercado em potencial ainda inexplorado: uma rede de franquias de cuidadores de idosos. A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Por Assessoria Home Angels