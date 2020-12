STF julga no dia 16 obrigatoriedade de vacinação contra a covid-19

O STF (Supremo Tribunal Federal) vai julgar na próxima quarta-feira (16), em sessão do plenário do tribunal, duas ações que discutem a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Os processos estavam previstos para julgamento pelo plenário virtual do STF, mas o presidente da corte, ministro Luiz Fux, decidiu hoje remeter a análise do tema para a sessão presencial do tribunal no dia 16. As sessões têm sido realizadas por videoconferência, por causa da pandemia.

Serão julgadas duas ações apresentadas pelos partidos PDT e PTB que questionam dispositivos da lei aprovada em fevereiro que prevê medidas de combate ao coronavírus.

O PDT pede que o STF estabeleça a interpretação de que estados e municípios podem determinar a vacinação obrigatória contra a covid. Já a ação do PTB defende que a possibilidade de imunização compulsória, prevista na lei, seja declarada inconstitucional.

Fonte Uol