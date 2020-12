Coronavírus em SC: Estado enviará respiradores para Hospital Nossa Senhora dos Prazeres em Lages

O Governo do Estado irá enviar na manhã desta terça-feira, 29, 10 ventiladores pulmonares para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages.

Os equipamentos integram o lote de 100 novos ventiladores pulmonares modelo Vyaire IX repassados pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. O lote chegou ao almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em São José, na manhã do último sábado, 26, atendendo a um pedido da própria SES.

Ainda não estão definidas pela SES quais serão as outras unidades que receberão mais respiradores. Os equipamentos irão aumentar a oferta de leitos para regiões da Serra e Meio-Oeste, que chegaram a apresentar taxa de ocupação de 94% no mês de dezembro. De acordo com os dados desta segunda-feira, 28, a ocupação na região é de 85%.

“Esse é um reforço importante para que possamos equipar mais UTIs no nosso Estado. Já dobramos o número de leitos de UTI adulto e com isso nenhum paciente deixou de receber os cuidados necessários”, destacou o secretário da Saúde André Motta Ribeiro. “O objetivo de ampliar a estrutura hospitalar é garantir que haja um atendimento de qualidade para todos que necessitem. Para isso, também contamos com o apoio da população, pois a pandemia persiste e precisa manter os cuidados”.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES