Procon/SC alerta consumidores sobre falsa venda de vacinas contra Covid-19 pela internet

A chegada da vacina contra a Covid-19 é uma das notícias mais aguardadas no Brasil. Porém, pessoas de má-fé querem utilizar essa busca pela imunização para obter lucro, como flagrou o Procon/SC, integrado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE). O órgão encontrou um anúncio na internet que oferecia 10 caixas da Coronavac, com 10 doses cada uma, por R$ 98.

Diante do abuso, visto que a Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não autorizou o uso de nenhuma vacina no Brasil e que a Farmácia 24h (www.farmacia24h.com.br), que ofertava o produto, sequer tem loja física, o Procon/SC resolveu alertar o consumidor. O órgão emitiu ofícios para a Delegacia Geral da Polícia Civil, Ministério Público e Google sobre o anúncio, pedindo que o site seja retirado do ar e os responsáveis sejam investigados.

“É lamentável que o ser humano ainda não tenha aprendido nada com esta pandemia. Além de criminoso, é revoltante ver pessoas colocando o lucro acima da saúde e esperança da população”, ressaltou o diretor do órgão, Tiago Silva.

Por Mariane LidorioAssessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE