Coronavírus em SC: Seis novos leitos de UTI Covid são ativados para atender a população serrana

O Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (HGMTR), em Lages, conta com seis novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva para tratamento de adultos com Covid-19 desde terça-feira, 12. Com a chegada de novos profissionais, a expectativa é abrir mais quatro vagas até o fim deste mês para atender a comunidade serrana.

Segundo o diretor do Hospital Tereza Ramos, Fabio Lage, a estrutura tem disponibilidade para até 10 novos leitos. “Esperamos complementar, à medida que forem chegando os profissionais. Isso fará uma significativa diferença pra região, pois estávamos com percentuais de ocupação acima de 90% nas UTIs Covid, sendo uma segurança a mais pra população”, reforça.

Por meio de processo seletivo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) selecionou os servidores para suprir essa demanda no HGMTR. “Isso só foi possível com esforço da própria SES ao disponibilizar os recursos humanos necessários. Estamos aguardando os profissionais chegarem na sua totalidade e daí complementaremos os leitos até o final do mês”, acrescenta Lage.

O diretor do Hospital Tereza Ramos ainda agradeceu à empresa Klabin que doou respiradores, bombas de fusão e equipamentos de diálise que também viabilizaram a abertura dos novos leitos.

Por Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado de Saúde