Governo do Estado já iniciou distribuição das vacinas aos municípios catarinenses

A vacina contra a Covid-19 já está a caminho das regionais de Saúde espalhadas por todo o Estado. As doses começaram a sair da Grande Florianópolis a partir das 6h30min desta terça-feira, 19, por meio terrestre e aéreo.

Os caminhões estão sendo escoltados. A expectativa é que, se não houver imprevistos, todas as regionais tenham recebido as vacinas até as 13h. A entrega para o Oeste acontece por via aérea.

A aeronave Arcanjo 02 do Corpo de Bombeiros Militar decolou de Florianópolis às 8h com pouso previsto em Videira (9h), Joaçaba (9h30), Concórdia (10h), Xanxerê (10h30), Chapecó (11h) e São Miguel do Oeste (11h30).

“Nossas equipes seguem mobilizadas para fazer as entregas com agilidade e segurança. Muitos municípios devem ter condições de iniciar a imunização ainda nesta terça”, afirmou o governador Carlos Moisés. A campanha de vacinação iniciou oficialmente nesta segunda-feira, em um ato no Instituto de Cardiologia, em São José, na Grande Florianópolis, quando três pessoas receberam a primeira dose do imunizante.

As definições sobre a distribuição foram confirmadas na noite desta segunda-feira, 18, durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Ao todo, 71.040 doses estão distribuídas entre os 295 municípios catarinenses. Esses insumos correspondem à primeira dose que deverá ser dada aos grupos prioritários. A segunda dose será enviada posteriormente pela SES.

Diante do quantitativo recebido, a SES definiu prioridades dentro dos grupos indicados na primeira fase do Plano de Vacinação. Sendo assim, nesta primeira etapa, deverão ser vacinados 6.026 pessoas, com 60 anos ou mais, residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), 263 pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas (institucionalizados), 7.710 indígenas acima de 18 anos de idade aldeados (vivendo em terras indígenas) e 54.385 trabalhadores de saúde.

