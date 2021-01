Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes assina termo de colaboração de mais 2.4 milhões com a Associação Bento Cavalheiro do Amaral

O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, recebeu no gabinete na tarde de quarta-feira (27) a superintendente do Hospital Sagrado Coração de Jesus, Agna Mara Schlesting e o presidente da Associação Bento Cavalheiro do Amaral, João Paulo de Jesus, para a assinatura do termo de colaboração de repasse financeiro à instituição de saúde.

Este é o maior repasse da história ao Hospital de São Joaquim, tendo em vista que a Prefeitura investe todo ano para a saúde joaquinense melhorar cada vez mais. Com o valor repassado será possível abrir o Plantão Clínico e ainda expandir o Plantão Obstétrico.

“É uma satisfação retornar com esta parceria junto com a Prefeitura, com isso a comunidade é quem ganha, estamos felizes em contar com o poder público, e agradecer ao Giovani que sempre se empenhou com este suporte para trabalharmos juntos”, disse Agna Mara Schlesting.

“É com Alegria que estamos anunciando mais esta conquista da administração pública, esse repasse é de uma importância ímpar, pois contamos com o Plantão Obstétrico e agora o Plantão clínico, quando um paciente chega ao hospital ele já poderá ficar internado sem necessidade de ir procurar outro médico, destacou José Teodoro”, Secretário da Saúde.

“Esse contrato vem a fortalecer a saúde do município com o Plantão Clínico, podendo assistir melhor as internações no Hospital e dar uma melhor assistência e fortalecimento ao Plantão Obstétrico e também serviço de ortopedia, a população só tem a ganhar”, afirmou João Paulo Jesus.

‘É gratificante o município poder cumprir com as obrigações com a Saúde, ser parceiro da Associação Bento Cavalheiro, aumentar o repasse ao hospital Sagrado Coração de Jesus, o sistema de saúde necessita de apoio e muito dinheiro, com este repasse estamos investindo em quem mais precisa nas pessoas eu buscam atendimento de urgência”, revelou o Prefeito Giovani Nunes.

Fotos: Dionata Costa

