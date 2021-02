Campanha “Vá de Lenço” marca o Dia Mundial do Câncer em Santa Catarina

Câncer, voluntárias e colaboradores da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul postam nas redes sociais fotos usando lenço. A entidade também convida a todas as mulheres da comunidade a postarem suas fotos de lenço. A campanha Vá de Lenço é uma iniciativa da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e tem por objetivo conscientizar sobre importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer, bem como prestar homenagem aos pacientes oncológicos.

A campanha, realizada desde 2017, convida os participantes a fazerem uma amarração com um lenço na cabeça ou em outras áreas visíveis do corpo e postarem uma foto nas redes sociais com a hashtag #vádelenço, alertando para a prevenção do câncer e o papel importante que cada cidadão pode ter no cuidado da própria saúde, com a adoção de hábitos de vida mais saudáveis.

“Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), uma a cada seis pessoas morrem em decorrência do câncer, aqui no Brasil. Nestes últimos meses, por conta da pandemia, tivemos graves problemas nos atendimentos para diagnósticos e tratamento dos pacientes oncológicos no país. É uma realidade bastante complexa. Por isso, precisamos investir cada vez mais na prevenção e evitar o aumento de casos”, afirma a presidente da Abrale, Merula Steagall.

Entre os hábitos que ajudam na prevenção do câncer estão a cessação do tabagismo, a adoção de uma dieta saudável, a manutenção do peso corporal adequado, a prática de atividades físicas, a vacinação contra o HPV para crianças e adolescentes, evitar a exposição solar desprotegida, realizar os exames preventivos para câncer de colo de útero, mama e próstata, para o público e faixas etárias indicadas, por exemplo, entre outras ações.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 625 mil novos casos de câncer em 2021. O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil com uma média de 177 mil casos, seguido pelos cânceres de mama e próstata.

Em 2020, Santa Catarina teve a maior taxa estimada do Brasil de novos casos de câncer em mulheres, segundo estudo do Instituto Nacional de Câncer (Inca). No caso dos homens, o índice é o segundo maior do país, atrás apenas de São Paulo.

Em Santa Catarina, a taxa estimada de novos casos de câncer em mulheres é de 247,47 por 100 mil mulheres. No caso dos homens, é de 372,46 casos por 100 mil homens. Em São Paulo, esse índice é de 378,88 casos por 100 mil homens.