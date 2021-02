 São Joaquim recebe mais 218 doses da CORONAVAC para imunização do primeiro grupo da linha de frente

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais 218 doses da vacina Coronavac para aplicação da segunda dose nos profissionais de saúde, que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 e já foram vacinados com a primeira dose, que chegou em janeiro. O município segue as diretrizes da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é um colegiado composto paritariamente por nove representantes da Secretaria de Estado da Saúde e por nove do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS).

Nesta primeira fase, a determinação é vacinar os profissionais da linha de frente e ainda não há previsão de quando irá mudar o público alvo, tendo em vista que a vacina chega aos poucos, na medida em que o Ministério da Saúde disponibiliza novas doses.

O secretário municipal da Saúde, José Teodoro, comentou sobre o intervalo para aplicação das doses:”Interessante salientar que o intervalo para a segunda dose é de 21 dias conforme orientação da GEVIM (Gerência de Vigilância de Doenças Agudas e Imunização). O município está seguindo todas as normas da forma mais transparente possível’’, destaca o secretário.

A última atualização do Boletim Epidemiológico da Covid-19 no município apresentou que 232 profissionais da saúde foram vacinados até o momento. Uma nova atualização será publicada nas redes sociais oficiais da Prefeitura a partir das 18h.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim