Secretaria da Saúde oferece curso sobre vacinação contra Covid-19

Santa Catarina entrou em um novo ciclo no enfrentamento à pandemia da Covid-19, em meados de janeiro, com a vacinação dos grupos prioritários. Para orientar os profissionais que trabalham na aplicação do imunizante, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Educação Permanente em Saúde (DEPS), Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) e o Núcleo de Educação em Urgência (NEU), disponibiliza o curso “Orientações para vacinação Covid-19”. Uma nova turma começa em 25 de fevereiro.

A formação pode ser realizada pelos profissionais aptos à aplicação de injetáveis, como médicos, farmacêuticos, enfermeiros, vacinadores, técnicos em enfermagem, entre outros. A carga horária é de 16 horas com um prazo de 20 dias para a realização do curso. As inscrições podem ser feitas por meio das regionais de saúde.

“Por se tratar de uma vacina nova, profissionais da saúde nos relataram dúvidas com relação aos procedimentos. Dessa forma, optamos por realizar essa orientação em forma de videoaula”, explica Francini Rensi Schmitz, diretora da DEPS.

A primeira turma começou nesta sexta-feira, 5, com 2373 participantes, que se inscreveram previamente em suas regiões de saúde. Devido à grande procura, a DEPS firmou uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) para a utilização de sua plataforma.

Os conteúdos estão divididos em cinco aulas:

Aula 1: Funcionamento vacinação

Aula 2: Rede de frio

Aula 3: Administração de imunobiológicos

Aula 4: Especificidades da vacina contra a Covid-19

Aula 5: Atendimento de eventos adversos

Vacinas

Santa Catarina recebeu até o momento 165.640 mil doses da vacina CoronaVac e 47,5 mil da Oxford/Astrazeneca. Os imunizantes estão sendo distribuídos nas 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES) e posteriormente a cada município. Até o dia 2 de fevereiro, 70.558 doses já haviam sido aplicadas.

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES