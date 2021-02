Vacinação em SC: 96 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 em Santa Catarina

O estado aplicou, até o momento, 96.985 doses da vacina contra o novo coronavírus nos seguintes grupos prioritários: trabalhadores da saúde, pessoas idosas institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas e população indígena. Sendo que 96.491 foram da primeira dose (D1) e 494 da segunda dose (D2). O balanço parcial de vacinação foi divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta terça, 9.



>>> Confira aqui o balanço preliminar da vacinação contra a Covid-19 em SC por município

Deste total, somando D1 e D2, 85.885 doses foram aplicadas nos trabalhadores da saúde, 6.885 em pessoas idosas institucionalizadas, 288 em pessoas com deficiência institucionalizadas e 3.927 na população indígena.

Com relação a D1, o total aplicado corresponde a uma cobertura vacinal de 51,3% nos trabalhadores da saúde; 108,2% nos idosos institucionalizados; 109,5% nas pessoas com deficiência institucionalizadas e 58,1% na população indígena.

Entre os municípios que mais aplicaram a segunda dose (D2) da vacina estão: Tijucas (132 doses); Laguna (94); Concórdia (61 doses); Gravatal (49) e Ponte Serrada (35).

Estado iniciou nova etapa de vacinação

Com a chegada de uma nova remessa no último domingo, 7, com 85 mil doses da vacina Coronavac/Butantan, o Estado iniciou esta semana uma nova etapa de vacinação, que contempla os idosos com 90 anos ou mais. Foram distribuídas 42.500 doses, referente à primeira dose da vacina. A expectativa é que, ao menos, 90% de todos os idosos nesta faixa etária sejam vacinados até o fim desta semana. A população de idosos em Santa Catarina com 90 anos ou mais é de 26.875 pessoas.

Mesmo com o início de uma nova etapa de vacinação, a aplicação de doses nos trabalhadores da saúde e demais grupos prioritários da primeira etapa continua. O estado enviou para todos os municípios catarinenses doses suficientes para vacinar todos os idosos com 90 anos ou mais e dar continuidade à vacinação dos demais grupos.

Por Patrícia Pozzo

Núcleo de Comunicação Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde