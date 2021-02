Pesquisa com recuperados de Covid-19 mostra disfunções cognitivas até em quem mal teve sintomas

A primeira fase da pesquisa teve 185 participantes, que foram avaliados entre março e setembro de 2020. Os resultados indicam que 80% deles apresentaram sintomas como dificuldade de concentração ou atenção, perda de memória, alterações na compreensão, dificuldades de raciocínio, mudanças comportamentais e emocionais, e confusão.

Um jogo digital que detecta disfunções neurológicas foi usado em pacientes que se recuperaram da Covid-19 para avaliar e reabilitar as funções cognitivas. O estudo usa o MentalPlus e foi conduzido pela neuropsicóloga Lívia Stocco Sanches Valentin no Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Houve, ainda, diminuição da capacidade visuoperceptiva. “Muitas pessoas perderam a coordenação motora”, diz Lívia. Segundo ela, exames de ressonância magnética funcional mostram que isso acontece porque a função executiva fica afetada em recuperados de Covid-19. “Em pessoas saudáveis, ela ajuda a planejar o dia e buscar estratégias para atenuar problemas, por exemplo. Sem ela, pode haver interferências no trabalho e nas relações sociais, e levar a depressão, ansiedade, angústia e agressividade.”

Esses resultados preocupam: mesmo em pacientes que tiveram apenas sintomas leves da doença – ou foram assintomáticos – a disfunção cognitiva foi diagnosticada com o uso do MentalPlus. Alguns dos sinais de alerta são sonolência diurna excessiva, fadiga, torpor e lapsos de memória. Não há diferenças em relação ao estágio da doença, à idade ou à classe econômica dos pacientes.

Segundo Lívia, isso significa que a recuperação física nem sempre leva ao restabelecimento da função cognitiva. “Fica clara a importância de incluir a avaliação de sintomas de alterações cognitivas após a recuperação dos pacientes de qualquer gravidade”, diz. “Com o diagnóstico precoce, é possível fazer uma intervenção terapêutica rápida.”

OMS aguarda resultados

Agora, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aguarda os resultados finais do estudo. O órgão pretende adotar a metodologia como padrão-ouro no diagnóstico e na reabilitação de disfunções cognitivas após a recuperação da Covid-19.

Lívia explica que as sequelas cognitivas são resultado da diminuição nos níveis de oxigênio no sangue – que ocorre porque o novo coronavírus compromete o pulmão. “A dessaturação de oxigênio vai para o cérebro, acomete o sistema nervoso central e afeta as funções cognitivas.”

Segundo a especialista, é possível reverter o quadro com o uso de exercícios cognitivos específicos. A atividade funciona como uma “musculação mental”, diz Lívia. “Quanto mais cedo a terapia cognitiva for iniciada, mais rápida será a recuperação. Consequentemente, os prejuízos mental, emocional, físico e social serão menores para essas pessoas.”

Fonte: Agência Brasil