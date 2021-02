Secretário da Saúde cumpre agenda em Brasília com pautas sobre vacinação e habilitação de leitos

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, cumpriu agenda em Brasília nesta quarta-feira, 10, onde debateu a habilitação de novos serviços e de leitos UTI pós-Covid-19, em reunião no Ministério da Saúde. O objetivo do encontro com o secretário Luiz Otávio Franco Duarte, da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, foi a de propor a habilitação de novos leitos inclusive após a pandemia para atender a fila de cirurgias de maneira célere e sem sobrecarregar o serviço.

Com o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, Motta Ribeiro debateu a campanha de vacinação. Santa Catarina apresentou solicitação por mais doses. “O MS acolheu nossa demanda solicitando mais doses, visto que o quantitativo não será suficiente para vacinar todo o grupo prioritário”, afirmou o secretário da Saúde de SC.

Ainda em Brasília, Motta Ribeiro também participou de videoconferência com os deputados da Assembleia Legislativa, durante a tarde, onde esclareceu informações sobre o Plano de Imunização de Santa Catarina. Mais tarde, finalizou a agenda com reunião com o Secretário Executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Jurandi Frutuoso Silva, onde se discutiu novas propostas que podem ser enviadas ao Ministério do Público para auxílio aos Estados.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES