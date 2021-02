Pesquisadores vão testar vacina de Oxford em crianças e adolescentes

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciou neste sábado (13) que começará a realizar testes da vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. As informações são do G1.

Os estudos de fase 2 da vacina ChAdOx1 nCoV-19 vão avaliar a segurança e as respostas imunológicas em pessoas entre 6 e 17 anos. Este é o primeiro estudo do imunizante para população dessa faixa etária.

Os testes serão aleatórios, de modo que alguns voluntários devem receber a vacina da Covid-19 Oxford/AstraZeneca e outros receberão um imunizante contra a meningite, que possui efeitos colaterais parecidos, como dor no braço.

O estudo deve contar com 300 participantes, sendo que 240 devem receber a vacina de Covid-19. Até o momento não haviam sido feitos testes para esta faixa etária por ser o grupo com o menor risco de morte devido à infecção pelo coronavírus.

A pesquisa, que deve começar ainda em fevereiro, será financiada pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido e pela AstraZeneca, farmacêutica que desenvolveu a vacina junto com a Universidade de Oxford.

Fonte Istoé