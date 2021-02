Governador determina instalação de gabinete de crise em Chapecó para enfrentamento à Covid-19

Diante do aumento de casos de Covid-19 e alta taxa de ocupação de UTIs no Oeste, o governador Carlos Moisés determinou neste domingo, 14, a instalação de um gabinete de crise em Chapecó para tratar das ações de enfrentamento à doença. Os secretários da Saúde, André Motta Ribeiro, e o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, estarão no município nesta segunda-feira, 15, para definir as ações e como reforçar ainda mais o apoio do Governo do Estado na região.

O chefe do Executivo estadual está em contato com o Ministério da Saúde e com as autoridades locais. O presidente Jair Bolsonaro já foi informado da situação que assola a maior cidade do Oeste. “Estamos dando todo apoio necessário neste momento difícil que a região Oeste tem enfrentado. Neste mês, enviamos 17 respiradores, e agora vamos intensificar ainda mais as ações com uma equipe do Governo do Estado instalada na região”, reforça o governador Carlos Moisés, que deve ir a Chapecó na terça-feira, 16.

Estarão envolvidos na força-tarefa, além das equipes do Governo do Estado, o Ministério da Saúde, prefeituras da região, Comissão Intergestores Regional (CIR) e outros integrantes. A Força Aérea Brasileira (FAB) fará o apoio operacional.

Na manhã deste domingo, dos 53 testes realizados no município, 73% deram positivo para a Covid-19. Nos últimos dias, os atendimentos em Chapecó passaram de 250, em média, para mais de 700, nos dois ambulatórios de Campanha e UPA 24h.

Respiradores

No sábado, 13, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) enviou mais cinco respiradores para o Hospital Regional do Oeste (HRO), de Chapecó. Com a operação realizada neste sábado, já foram enviados 17 respiradores à região, sendo 15 para Chapecó e dois para o município de Maravilha.

Transferência de pacientes

Além disso, uma grande operação de transferência de pacientes tem sido realizada para amenizar as taxas de ocupação na região. De janeiro até 11 de fevereiro, 75 pacientes foram transferidos de hospitais do Oeste para unidades em outras regiões do Estado. Dessas transferências, 45 ocorreram em fevereiro.

Neste domingo, 14, foi realizada mais uma transferência emergencial. Um paciente de 68 anos foi removido do HRO de Chapecó para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, pelo Arcanjo-02, aeronave do Corpo de Bombeiros Militar e Samu.

Desde o início da pandemia, o Governo do Estado ampliou 80 leitos de terapia intensiva para a região do Oeste catarinense. A SES vem cobrando a reativação de quase 100 leitos que foram desativados, alguns deles nos municípios mais afetados pela pandemia neste momento no Oeste.

Para o enfrentamento ao novo coronavírus, o Governo de SC já distribuiu mais de 700 respiradores e monitores, além de insumos suficientes para o aumento em 160% da rede de UTI adulto nas unidades hospitalares catarinenses.

Por Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom