Vacinação em SC: Em três dias, estado aplicou mais de 21 mil doses da vacina contra a Covid-19 

Santa Catarina soma um total de 150.842 doses de vacina aplicadas contra a Covid-19. Sendo que 130.338 foram da primeira dose (D1) e 20.504 da segunda (D2), de acordo com dados informados pelos municípios. O balanço parcial foi divulgado nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio da sua Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

No boletim anterior, divulgado na sexta, 12, o estado havia aplicado um total de 129.778 doses (D1+D2), diferença de 21.026 doses.

Mudança na divulgação dos dados de vacinação

A partir desta segunda-feira, 15, o Balanço Preliminar da Vacinação contra a Covid-19, com informações das doses aplicadas no estado, será divulgado todas as segundas, quartas e sextas, após as 18h. A mudança pretende dar mais transparência ao andamento da vacinação em todo o estado.

Importante ressaltar que as informações divulgadas no Balanço são fornecidas pelos próprios municípios catarinenses.

Na segunda e na quarta serão divulgados dados resumidos, apenas estaduais. Na sexta, será divulgado relatório completo com dados de aplicação de doses (D1 + D2) em todos os 295 municípios catarinenses, bem como a cobertura vacinal.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde