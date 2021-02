Governadores da região Sul estabelecem grupo interestadual para alinhamento de ações e dados da Covid-19

O governador Carlos Moisés participou de reunião com os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Paraná, Ratinho Junior, para debater a situação e as medidas adotadas no enfrentamento ao novo coronavírus na região Sul. A webconferência ocorreu na manhã desta terça-feira, 23. Durante o encontro, ficou definida a criação de um grupo interestadual com os secretários de Saúde e equipes dos três estados, que registram aumento significativo de casos da doença.

O objetivo é a troca de informações por meio de boletins diários compartilhados entre os Estados, com detalhamento das ações adotadas, assim como dados sobre os leitos e internações. Além disso, será enviado um documento ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com as demandas e necessidades da região, como equipamentos, insumos, medicamentos, UTI Covid, vacinação, entre outras.

“Trocamos experiências sobre as ações de cada estado. Precisamos nos unir e adotar as melhores estratégias para conter o vírus e proteger a população. Santa Catarina tem a menor taxa de letalidade do país e teve destaque nacional como uma das melhores gestões diante da pandemia. Mas precisamos do apoio de todos para frear o aumento dos casos da Covid-19. O momento pede união e solidariedade”, destacou o governador Carlos Moisés.

Os governadores do Rio Grande do Sul e do Paraná também apresentaram os dados dos estados e a estrutura de saúde. Os dois chefes do Executivo, assim como o governador Carlos Moisés, destacaram a semelhança entre os três estados e reforçaram a necessidade da união de esforços. Em função desse perfil parecido de contágio e evolução da doença, os três governadores e secretários da Saúde resolveram constituir o grupo interestadual, além das ações implementadas pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).

O secretário da Saúde de Santa Catarina, André Motta Ribeiro, informou que o Estado está executando uma série de ações para encarar esse momento delicado da pandemia. Ele citou a implementação do Centro Integrado de Operações no Oeste e outras medidas adotadas em todas as regiões catarinenses.

“Buscamos qualificar o acesso à rede de saúde, entendendo a gravidade do paciente e qual atendimento necessita de imediato. Também estamos monitorando esses pacientes, para fazer uma rastreabilidade de contatos. Além de orientar fiscalizações e vigilância em parcerias com os municípios”, pontuou.

Também participaram da reunião virtual os secretários de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, e do Paraná, Carlos Alberto Gebrim Preto, e o coordenador do Gabinete de dados Covid do RS, Luís Lamb.

Ainda nesta terça-feira, 23, o governador Carlos Moisés se reunirá, por meio de webconferência, com prefeitos e outras autoridades do Estado para tratar das ações de Governo e medidas para enfrentamento da Covid -19.

Por Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom