Coronavírus em SC: Governo do Estado pactua abertura de 322 novos leitos clínicos e 170 de UTI

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), pactuou a abertura de 322 novos leitos clínicos e 170 novos leitos de UTI em todas as regiões de Santa Catarina. As unidades foram ampliadas ou estão em processo de ampliação nos últimos 30 dias, em um esforço adicional das equipes estaduais em aumentar a rede de atendimento aos pacientes de Covid-19. Desde o início da pandemia, o número de leitos públicos de terapia intensiva foi ampliado em mais de 160%, ultrapassando os 1,5 mil leitos de UTI.

“Nossas ações não se baseiam apenas em ampliação de leitos, mas essa é uma frente importante do trabalho. Temos percorrido todas as regiões do Estado e conversado com os gestores hospitalares. Fizemos um esforço de abrir novos leitos e estamos assegurando recursos para que permaneçam abertos”, afirma o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

A SES repassou até dezembro de 2020 mais de R$ 85,1 milhões adicionais para a rede de hospital filantrópica catarinense, além de outros R$ 17,1 milhões para a habilitação de novos leitos. Há ainda um esforço para repasses para a compra de insumos e abastecimento das unidades com ventiladores pulmonares e monitores, Kits de intubação e outros medicamentos.

