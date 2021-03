Coronavírus em SC: Secretaria da Saúde faz doações e empréstimo de medicamentos de kit intubação a unidades hospitalares

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, realizou a doação e o empréstimo de diversos medicamentos do “kit intubação” para os municípios catarinenses, garantindo a assistência à população. As medicações são fundamentais para atendimento de pacientes acometidos da forma mais grave da Covid-19. As doações ultrapassam os R$ 2 milhões.

A responsabilidade sobre o abastecimento de medicamentos cabe às próprias unidades. Mesmo assim, além de recursos e equipamentos repassados para garantir o enfrentamento à pandemia, a SES realizou esses empréstimos e doações. Foram mais de 50 unidades hospitalares beneficiadas, em todas as regiões do Estado. Entre as medicações fornecidas pela SES estão: Cloridrato de Dextrocetamina, Propofol, Fentanila, Atropina, Diazepan, Midazolan, Morfina, Atracúrio, Magnésio, Noradrenalina/Norepinefrina, Etomidato, Rocurônio, Brometo, entre outros.

Ao todo, a pasta doou quase 129 mil medicamentos, o que totaliza cerca de R$ 2,1 milhões.

Hospitais beneficiados

Em Araranguá, o Hospital Regional recebeu doação. Na região de Blumenau, os Hospitais Azambuja, Beatriz Ramos, Gaspar, Maternidade OASE, Santa Isabel e Santo Antônio também receberam medicamentos.

Em Chapecó, foi o Regional do Oeste. Na região de Concórdia, o Hospital São Francisco. Já em Criciúma, a Fundação Hospitalar Içara, o Hospital Infantil Santa Catarina e o Hospital São José foram contemplados.

Na Grande Florianópolis, o Caridade, o Florianópolis, o Nossa Senhora Imaculada Conceição em Nova Trento, o Universitário e o Regional Helmuth Nass, em Biguaçu, tiveram remédios doados. Também houve doações para os Hospitais Marieta Konder Bornhausen e Pequeno Anjo, em Itajaí, Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, os hospitais Maternidade Jaraguá e São José, na cidade de Jaraguá do Sul, o Hospital Universitário Sta. Terezinha, em Joaçaba, o Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste, o Hospital São Paulo, em Xanxerê. Os Hospitais Hélio dos Anjos Ortiz, Maice e Salvatoriano Divino Salvador, os Hospitais Caridade S.B.J. dos Passos, Nossa Senhora da Conceição e São Imbituba, na regional de Tubarão, além dos Hospitais Seara do Bem e Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, e Caridade São Braz, Santa Cruz e São Vicente de Paula, em Mafra, também fazem parte da lista.

A região de Joinville recebeu doação de remédios nas unidades Bethesda, Maternidade Sagrada Família, Materno Infantil Dr. Jesser Amarante e Hospital Municipal São José,

Empréstimos

A SES também emprestou diversos medicamentos para hospitais filantrópicos, organizações sociais e secretarias municipais, em diversas regiões do Estado. Alguns já inclusive devolveram os empréstimos, como o caso da Beneficência Camiliana do Sul/Hospital Regional Helmuth Nass, a Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON (FAHECE) e o Hospital Nossa Senhora Imaculada Conceição. Outros hospitais estão dentro do prazo para devolução.

Por Andrey Lehnemann

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES