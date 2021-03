São Joaquim passa a informar o número de ocupação dos leitos de COVID-19

O Hospital Sagrado Coração de Jesus, de São Joaquim, abriu recentemente a sua ala de COVID-19 para tratamentos de pacientes com Coronavírus.

Após abertura de 08 leitos o hospital teve que abrir, recentemente mais dois leitos após a lotação e depois expandir para 40 leitos para abrigar a alta demanda de pacientes com COVID no município e de toda a região da Serra Catarinense que está sendo enviado para tratamento no hospital de São Joaquim.

No Boletim desta última segunda-feira (01) a Secretaria de Saúde Municipal passou a informar em porcentagem a taxa de ocupação de leitos de COVID no Hospital Sagrado Coração de Jesus de São Joaquim, bem como os outros dados já informados como casos confirmados, recuperados e pessoas vacinadas.

Atualmente São Joaquim possui 1120 casos confirmados, 803 pessoas vacinadas, 30% de Ocupação de Leito de COVID e 18 óbitos. A Secretaria de Saúde informou que o número de óbitos pode ser maior, porém esses dados só podem ser atualizados após a confirmação através das informações emitidos no atestado de óbito dos pacientes.

Ainda é válido destacar a forma com que a Secretaria de Saúde em parceria com o Hospital Sagrado Coração estão trabalhando incansavelmente durante a pandemia, sempre com o máximo de empenho e a maior transparência possível para a informação da população Joaquinense.