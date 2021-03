Com mais de 220 pacientes esperando por UTI, SC tem recorde de ocupação de leitos para pacientes com Covid-19

Índice de ocupação é de 99,38% e 228 pessoas esperavam por uma vaga na noite de domingo. Familiares de pacientes relatam angústia: ‘Acha que este vírus não vai pegar na tua família, mas quando pega, você não pode fazer nada’.

Santa Catarina atingiu na manhã desta segunda-feira (1º) o recorde no número de ocupação de leitos em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratar pacientes com Covid-19. Dos 803 ativos, apenas cinco leitos estão disponíveis. O índice de ocupação é de 99,38%.

Segundo dados mais atualizados da fila de espera, nesta segunda, 228 pessoas esperavam por uma vaga. Ao menos cinco pessoas morreram à espera de leitos de UTI no estado. As famílias de pacientes relatam que a situação causa angústia e tristeza

Santa Catarina voltou a ter todas as 16 regiões de saúde em risco gravíssimo para a Covid-19, segundo a matriz divulgada pelo governo do estado na manhã de sábado (27). A outra vez em que o estado teve todas as regiões no nível gravíssimo foi em 23 de dezembro.

Fonte G1