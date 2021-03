Pacientes de Santa Catarina com Covid-19 serão transferidos para o Espírito Santo

Pacientes de Santa Catarina em tratamento contra Covid-19 serão transferidos para o Espírito Santo. A informação foi anunciada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, nesta segunda-feira (1°), que afirmou esperar por 15 catarinenses. De acordo com ele, o Estado capixaba colocou os leitos à disposição dos catarinenses, que passam por uma situação de colapso no sistema de saúde. O secretário de Estado da Saúde de SC, André Motta Ribeiro, confirmou a informação. Segundo a pasta, serão 16 transferidos nos próximos dias.

Segundo Motta, a transferência será de pacientes em entubação. O transporte ocorre por aviões do Batalhão de Operações de Aéreas (BOA) e uma empresa terceirizada contratada pelo Estado. A ação irá priorizar pacientes que estão internados no Hospital Regional do Oeste (HRO) com indicação para transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O transporte será feito de Chapecó nesta terça-feira (2).

Estamos com praticamente 20 Estados com dificuldade atender os pacientes, especialmente em UTI. Hoje abrimos 15 leitos para Santa Catarina, que apelou para nós para podermos viabilizar algum ajuda. Santa Catarina entrou em colapso, então estamos abrindo 15 leitos – disse Casagrande.

Fonte NSC Total