Coronavírus em SC: Estado envia mais de 120 equipamentos como ventiladores pulmonares e monitores para unidades de saúde

Em uma ação para reforçar a atenção aos pacientes com coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde enviará entre esta sexta-feira, 5, e sábado, 6, mais de 120 novos equipamentos para unidades hospitalares e de pronto-atendimento de todo o Estado. Estão sendo entregues 55 monitores multiparâmetros, 28 ventiladores de transporte e 38 ventiladores pulmonar estático. Os aparelhos são fundamentais para o atendimento aos pacientes em estado grave da Covid-19, que precisam de ventilação mecânica.

Os novos envios atendem a 18 municípios de diferentes regiões do Estado: Alfredo Wagner, Angelina, Bom Retiro, Bombinhas, Concórdia, Ibirama, Içara, Imaruí, Mafra, Nova Trento, Penha, Ponte Serrada, São José, São Francisco do Sul, São Miguel do Oeste, Tubarão, Xanxerê, além de Florianópolis e atendimento ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Há um esforço permanente de ampliar nossa rede de atendimento em Santa Catarina. Para isso, estamos enviando equipamentos para unidades em todo o Estado. Nossa prioridade é salvar vidas”, afirma o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

Desde o início da pandemia, já foram enviados 766 ventiladores pulmonares, 759 monitores multiparâmetro e 203 ventiladores de transporte. Juntas com as novas entregas, representam 1,8 mil itens enviados.

Pactuação de novos leitos

A Secretaria de Estado da Saúde pactuou a abertura de 518 leitos clínicos e 268 leitos de UTI nos últimos 30 dias. Destes, 266 leitos clínicos e 86 de terapia intensiva estão em unidades hospitalares do Oeste e Meio-Oeste catarinense. Desde o início da gestão da pandemia, Santa Catarina ampliou de 546 para mais de 1,5 mil leitos de UTI ativos no Estado.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES