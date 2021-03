Variante do novo coronavírus representa maior risco para crianças, dizem especialistas

A variação do novo coronavírus se espalha mais rápido e com mais força entre crianças e jovens do que outras cepas identificadas. A nova cepa mutante do novo coronavírus pode ser mais infeccioso em crianças . O alerta foi feito por cientistas nesta segunda-feira (21).

De acordo com cientistas do Grupo de Aconselhamento sobre Ameaças de Vírus Respiratórios Novos e Emergentes (NERVTAG), a variação do novo coronavírus se espalha rápido e com mais força entre crianças e jovens do que outras cepas identificadas no Reino Unido.

“Há uma indicação de que ele tem maior propensão a infectar crianças. Isso talvez explique algumas das diferenças. Não estabelecemos nenhum tipo de causalidade nisso, mas podemos ver isso nos dados”, disse o professor Neil Ferguson, do Imperial College London. Ele frisou que a pesquisa continua para averiguar essa hipótese.

“Durante o bloqueio na Inglaterra, vimos uma mudança geral na distribuição de idade do vírus em relação às crianças, e isso era verdade na variante e na não variante e é isso que esperaríamos, uma vez que tínhamos feito o lockdown, o que reduziu os contatos de adultos, mas as escolas ainda estavam abertas. O que vimos ao longo de um período de cinco ou seis semanas, porém, é consistente com a proporção de dois casos para a variante em menores de 15 anos, sendo por estatística significativamente maior do que para o vírus não variante”.

Para a professora Wendy Barclay, membro do Grupo de Aconselhamento sobre Ameaças de Vírus Respiratórios Novos e Emergentes, o vírus antes tinha maior dificuldade para infectar crianças, enquanto agora estaria com iguais condições entre adultos e os mais jovens. Ela explicou que a nova cepa teria capacidade maior de se conectar com células humanas para infectá-las.

“Não estamos dizendo que este é um vírus que visa especificamente crianças ou que seja mais específico em sua capacidade de infectar crianças, mas sabemos que a Covid não era tão eficiente em afetar crianças como era em adultos”, acrescentou.

Fonte Ricmais