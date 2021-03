Saúde em São Joaquim entra em colapso após hospital ultrapassar a capacidade de 100%

Leitos de COVID chegaram a 100%, tem pacientes esperando leitos em salas na emergência, há pessoas entubadas sem ter para onde ir, 06 enfermos estão em estado grave e esperam por vagas de UTI, se continuar chegando mais pessoas vão ter que esperar no corredor…

A Saúde em São Joaquim entrou em Colapso na tarde desta última segunda (08) quando o Hospital Sagrado Coração de Jesus ultrapassou a marca de 100% de leitos de COVID.

As ambulâncias não pararam de chegar trazendo pacientes de toda a parte da Serra Catarinense para o Hospital de São Joaquim. Uma verdadeira estratégia de guerra está sendo montada pela direção e corpo clínico do Hospital para atender o máximo possível de pessoas, algo nunca antes visto em toda a história de São Joaquim.

Veja o vídeo:

Médicos e enfermeiras recebendo treinamento do Protocolo do COVID-19

Na manhã desta segunda a equipe de médicos e enfermeiros do Hospital Sagrado Coração de Jesus receberam treinamento da equipe do Hospital Tereza Ramos de Lages que passaram as técnicas de protocolo do COVID, sobre EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e técnicas de manejo e intubação de pacientes com Coronavírus. O mesmo método que é adotado nos protocolos de COVID da UTI de Lages.

Povo se aglomera no centro no dia do colapso

Mesmo sabendo da total gravidade que está o alto nível de contágio do Coronavírus, uma multidão foi para as ruas nesta segunda feira (08) e lotaram bancos, instituições financeiras e redes de lojas, mesmo em um dia caótico, durante esta segunda e bem mais mortal onda da COVID-19.

Centro de Triagem e o esforço do Poder Público

O Centro de Triagem de São Joaquim registra uma alta de cerca de 197% em relação ao início de fevereiro. Somente na última leva foi registrado cerca de 37 novos casos. O Poder Público irá agora expandir o horário de atendimento no centro de triagem e pretende criar novas restrições no município para conter o avanço do vírus em ação conjunta com a AMURES.

Hospital se esforça ao máximo

O Hospital Sagrado Coração de Jesus já está operando acima da sua capacidade e além dos 133 funcionários, entre médicos, enfermeiras, funcionários administrativos e camareiras, pretende aumentar urgentemente sua equipe com mais enfermeiros, técnicos de enfermagem para suprir toda a alta demanda nestes tempos difíceis de pandemia.

Mesmo assim, a capacidade dos Leitos de COVID chegou ao máximo, não há mas leitos disponíveis, existem 6 pacientes em estado grave necessitando a transferência para uma UTI, que no momento inexiste em todo o estado de Santa Catarina. Tem quatro pacientes já entubados e todos os 05 respiradores disponíveis no hospital estão em uso, dos 40 leitos 39 estão ocupados, mas é necessário um certo distanciamento entre os entubados e os pacientes normais, por isso um dos leitos não pode ser usado. O Hospital enfrenta dificuldades até mesmo para transferir com urgência uma criança para a cidade de Lages, pois lá também não há mais vagas.

Não há mais para onde ir, o setor da saúde entrou em colapso em São Joaquim devido a alta demanda da região, já existem pacientes esperando em salas da emergência a procura de leitos, enfim ao maior desafio da saúde de São Joaquim está sendo convivido em sua parte mais dramática e nunca antes visto em toda a sua história. Que Deus nos ajude!