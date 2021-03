Em lágrimas: Hospital e familiares comemoram alta de pacientes que venceram a COVID em São Joaquim

Hospital de São Joaquim comemora seis altas de pacientes curados da Covid-19

Em meio ao caos que a Saúde está vivendo com o aumento de casos de Covid-19 no município de São Joaquim e toda a Serra Catarinense, o Hospital Sagrado Coração de Jesus deu alta para seis pacientes de São Joaquim e da Serra Catarinense que venceram o COVID-19

Os familiares dos pacientes aguardavam ansiosos na parte externa do hospital a saída pela porta da ala COVID, a emoção tomou conta de todos e também da equipe de profissionais que eram surpreendido com o agradecimento, pelo carinho e tratamento recebido. Não foi possível segurar as lágrimas entre os pacientes, familiares e da equipe do Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Veja o Vídeo:

Embora o Hospital tenha dado alta a 06 pacientes a ocupação continua com 100%, pois já haviam muitas pessoas na fila de espera por um leito, mesmo assim a atitude dos profissionais da saúde que se dedicaram dia e noite não deixou de ser reconhecida pelos pacientes e familiares. Um verdadeiro trabalho com muita fé, carinho e dedicação de toda a equipe do Hospital Sagrado Coração de Jesus neste momento tão drástico que estamos passando, mas que aos poucos está sendo superado. Afinal, a esperança não perdemos jamais!

Veja as imagens: