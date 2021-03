Coronavírus em SC: Governo do Estado anuncia retomada das obras no Hospital Tereza Ramos e novos leitos de UTI em Lages

O Governo do Estado vai retomar as obras para finalização da nova ala do Hospital Tereza Ramos, em Lages. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, nesta sexta-feira, 12, durante visita à maior cidade da Serra Catarinense. Também foi pactuada a abertura de 38 novos leitos de UTI na cidade e outros 40 leitos clínicos para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

“Por determinação do governador Carlos Moisés, estamos percorrendo o estado para verificar as necessidades de cada região e aqui em Lages não é diferente. Essa nova ala precisa ser disponibilizada integralmente para a comunidade e hoje conseguimos destravar mais um nó nesse processo. Pactuamos novos leitos clínicos e de UTI tanto na nova ala quanto na antiga estrutura do Tereza Ramos. O Hospital Seara do Bem também irá disponibilizar mais vagas para que possamos fazer esse enfrentamento. O momento da pandemia é crítico, mas a união de todos fará com que possamos atravessar esse desafio”, diz o secretário.

Sobre a nova ala do Hospital Tereza Ramos, que já abriga 26 leitos de UTI, ficou acertado que serão disponibilizados mais 19 leitos de UTI em um andar e até 40 leitos clínicos em outro. O espaço da emergência será transformado em um centro de triagem para pacientes de Covid-19. O secretário também determinou que seja finalizada a reforma do centro cirúrgico e da sala de recuperação.

Na ala antiga do Tereza Ramos, serão abertos já na próxima semana nove leitos de UTI no espaço que abrigava anteriormente a obstetrícia. Já no Hospital Seara do Bem serão mais 10 leitos de UTI, a serem abertos entre o fim de março e o começo de abril.

Durante a visita à Serra, o secretário esteve acompanhado do subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, e se reuniu com autoridades locais, entre elas o prefeito Antonio Ceron, a deputada federal Carmen Zanotto e o deputado estadual Marcius Machado.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom